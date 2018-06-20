Киев, 20 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул упрекнул министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в том, что вчера он не вышел к митингующим под Радой горнякам и «не объяснил им, почему на государственных шахтах не платят зарплату уже несколько месяцев». Об этом Вилкул заявил 20 июня, выступая с трибуны парламента.

Александр Бенуа. Пир во время чумы. Декорация к одноимённой трагедии А. С. Пушкина. 1914

«Почему этих людей, как и чернобыльцев, и афганцев лишают льгот, не повышают до нормального уровня пенсии и уничтожают охрану здоровья? Чтобы доведенные до отчаяния люди не разнесли парламент, к ним направили Ирину Геращенко. Мужчины, которые управляют страной, отправили к разозленным людям женщину, у которой нет решений и ответов. Все телеканала показали, как она сказала митингующим о том, что сейчас нет возможности всем давать деньги. Если бы это сказал Рева, не думаю, что он так просто ушел бы с этой встречи. Или Насалик сказал бы такое шахтерам», — считает Вилкул.

Он напомнил, что митингующие выражают протест против коррупции, воровства, урезания социальных льгот и повышения тарифов.

«Люди видят, как власть «пилит» миллиарды, видят премию в 1,2 млрд грн (45,6 млн) руководству «Нафтогаза». Люди требовали отдать долги по зарплатам, вернуть льготы, уничтожить коррупцию, снизить тарифы, повысить пенсии и дать нормальную медицину» — добавил Вилкул.

Депутат также считает, что вчера депутаты Рады могли выполнить требования протестующих. «

Это можно было сделать еще вчера. Законопроекты внесены в парламент. Например, законопроект о повышении пенсий чернобыльцам мы подали еще в 2016 году. В зале были депутаты, но власть не дала проголосовать. Почему? Потому что если бы вчера обеспечили заслуженную, достойную жизнь шахтерам, афганцам, чернобыльцам то сегодня бы под Радой стоял 200-тысячный митинг пенсионеров, которых эта власть сегодня также довела до нищеты… Мы требуем, чтобы сегодня был принят закон №8362, который позволит выплатить долги шахтерам», — подытожил Вилкул.

Как сообщалось, с 19 июня под Верховной Радой проходит митинг шахтеров, чернобыльцев и афганцев (до 10 тыс человек). Люди требуют отдать долги по зарплатам перед горняками (29 млн долл), вернуть отнятые льготы, прекратить антисоциальные реформы, отказаться от идеи монетизации льгот, выделить более 270 млн долл на развитие шахтерской отрасли, снизить тарифы, поднять пенсии. Между митингующими и силовиками прошли столкновения. Пострадали восемь силовиков. Против митингующих применили слезоточивый газ.