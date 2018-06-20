Рязань, 20 июня, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В Советском районном суде Рязани 20 июня началось рассмотрение уголовного дела о получении взятки бывшим заместителем правительства Рязанской области Владимиром Трушкиным. Гособвинение просит оштрафовать бывшего чиновника на 300 тыс. рублей, сообщило издание RZN.Info. Кроме того, прокурор настаивает на том, чтобы суд запретил обвиняемому занимать должности в органах власти в течение двух лет.

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Изначально представитель гособвинения предлагал назначить Владимиру Трушкину наказание в виде штрафа в 600 тыс. рублей. Однако позже требования смягчили: прокурор учел тот факт, что бывший чиновник частично отбыл наказание в СИЗО и под домашним арестом.

Напомним, дело рассматривается в особом порядке. Владимир Трушкин согласился с обвинением. 21 июня он произнесет последнее слово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Трушкин обвиняется в получении взятки в крупном размере. Следствие считает, что еще в 2015 году, когда обвиняемый был заместителем главы администрации Рязани, он получил 80 тыс. рублей от учредителя рязанской строительной организации за содействие.

В 2016 году Владимир Трушкин перешел на должность первого заместителя главы правительства региона. В 2017 году он был задержан.