Мадрид, 20 июня, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» купил украинского вратаря Андрея Лунина, выступающего за клуб «Заря». Об этом сообщает Marca.

Олег Дубина Андрей Лунин

По информации издания, «Реал» выкупил трансфер 19-летнего голкипера за € 8,5 млн. Контракт будет подписан в рамках проводимой клубом программы поиска молодых талантов.

Отмечается, что судьбу Лунина в «Реале» должен решить главный тренер Хулен Лопетеги. Если он не найдет для вратаря места в команде, то клуб его перепродаст.

В минувшем сезоне чемпионата Украины Лунин сыграл в 29 матчах, в восьми из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным тренером «Реала» после отставки Зинедина Зидана стал бывший наставник сборной Испании Хулен Лопетеги.

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