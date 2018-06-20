Улан-Удэ, 20 июня, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Бурятии водолазы подняли на поверхность раритетный предмет. Якорь, который пролежал на дне озера Байкал целый век, было обнаружен в в районе старого порта Танхой в Кабанском районе, где водолазы Байкальского-спасательного отряда проводили учебно-тренировочные сборы. До революции на этом месте находилась железнодорожная паромная переправа.

fs999 Cтаринный якорь

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Также среди находок — покрышка от трактора «Беларусь», паровозный «башмак» и ручная дрель, а также множество стеклянной тары и ржавого железа, сообщает ГТРК «Иркутск». Найденные предметы отдадут в музей, а мусор отвезли на свалку.

Как сообщало ИА REGNUM, целая спасательная операция по поднятию со дна Волги бронекатера, который затонул в дни Сталинградской битвы, была проведена в Волгограде осенью 2017 года. Чтобы вытащить на поверхность немого свидетеля далёких военных 1940-х специалистам потребовалось несколько дней.