Пермь, 20 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Медики нашли способ справиться с очередями в поликлиниках Перми. В коридорах 22-ух медицинских учреждений они установили видеокамеры, подключенные к специальной компьютерной программе. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Альберто Латтуада. 1976. Италия «В очередь, сукины дети!»

Если пациентов слишком много, компьютерное устройство отправляет sms главврачу, а он уже принимает меры — чаще всего вызывает еще одного специалиста. Кстати, и сами медики, где бы они не находились, с помощью специального приложения в смартфоне могут наблюдать за ситуацией в своей поликлинике. В медучреждениях удалось справиться даже с самыми большими очередями — в регистратуру. Достаточно было установить несколько электронных устройств в холле и добавить одного сотрудника.

«Появилась новая должность — администратор холла, которая помогает пациентам записываться с помощью интернета или инфомата на прием к врачу, — сказала руководитель ситуационного центра по доступности в Пермском крае Екатерина Хаймина. — Появилась маршрутизация, и разработана навигация, что помогает пациентам, не обращаясь в регистратуру идти в нужный кабинет».

Сейчас камеры установлены в 18-ти районных и четырех городских поликлиниках края. До конца года к программе подключатся еще сто медицинских учреждений.

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