Махачкала, 20 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Банк «Эльбин» в Дагестане будет ликвидирован. Такое решение принял 19 июня республиканский Арбитражный суд. Ликвидатором назначено «Агентство по страхованию вкладов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе корпорации.

Владимир Маковский. Крах банка. 1880

Банк «Эльбин» являлся участником системы страхования вкладов, поэтому все его вкладчики имеют право на компенсацию своих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия на осуществление банковских операций была отозвана Центробанком у кредитной организации «Эльбин», занимавшей 483 место в банковской системе РФ, 26 апреля 2018 года. Причиной такого решения ЦБ РФ стали многочисленные нарушения в деятельности руководства банка.

Так, в «Эльбине» проводились валютно-обменные операции без внесения их в бухгалтерских учет и отчетность, представляемую в ЦБ. В отношении кредитной организации Банк России неоднократно применял меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, но ее владельцы не предпринимали мер для устранения нарушений.