Симферополь, 20 июня, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Главным источником напряжения в российском обществе являются не международные санкции, а нарастающая социальная несправедливость, ведь основная тяжесть не всегда успешных реформ перекладывается на население. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.

Кете Кольвиц. У фабричных ворот (офорт). 1897

По его словам, изначально санкции вместе с сопутствующими проблемами способствовали появлению дополнительных возможностей для развития России.

«Наиболее наглядный пример можно увидеть в сфере отечественного сельского хозяйства. Но здесь же главным источником напряжения становится проблема социальной справедливости, которая уже проявляет себя в различных формах, а в дальнейшем станет ещё более заметной, учитывая, что основная тяжесть не всегда успешных реформ будет переложена на население», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет ЕС вновь решил продлить санкции против Крыма и Севастополя, в частности, включающие запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в Европу, инвестиции в Крым или Севастополь, а также запрет ряда туристических услуг.

Одновременно с этим российское правительство предложило повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, а также увеличить ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.