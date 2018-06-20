Тбилиси, 20 июня, 2018, 12:41 — ИА Регнум. «Необратимая интеграция» в ЕС и НАТО лежит в основе программы нового премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Об этом 20 июня сообщает «Коммерсантъ».

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США В тартарары

Другие положения программы, рассчитанной до осени 2020 года — повышение обороноспособности страны и мирная «деоккупация» Абхазии и Южной Осетии. Повышать обороноспособность Грузии Бахтадзе собирается на основе концепции «сдерживания агрессора методом тотальной обороны», при этом не говорится, о каком агрессоре идет речь.

Отмечено, что кабинет министров будет стремиться к «выполнению Россией обязанностей о неприменении силы». Кроме того, Бахтадзе настроен на развитие торгово-экономических и культурных связей с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня парламент Грузии должен утвердить новый состав правительства Грузии. На пост премьер-министра правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула бывшего министра финансов Мамуку Бахтадзе.

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