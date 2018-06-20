Иркутск, 20 июня, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура провела проверку и подтвердила незаконность отчуждения земельных участков на Байкале, в районе залива Куркут на Ольхоне. Уведомление об этом размещено на сайте ведомства.

Забайкальская природоохранная прокуратура Ольхон, залив Куркут

В процессе разбирательства по обращениям граждан выяснилось, что земельные участки, расположенные в границах Прибайкальского национального парка, проданы дачному некоммерческому товариществу администрацией Ольхонского муниципального образования. Таким образом, собственность на самом большом и заповедном острове Байкала в нарушение требований федерального законодательства об охране озера Байкал, особо охраняемых природных территорий получили 18 человек.

«Земельные участки, расположенные в границах Прибайкальского парка, являются особо охраняемой природной территорией федерального значения и ограничены в обороте.

Для предотвращения незаконной деятельности Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой в суд предъявлены исковые заявления об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения», — говорится в сообщении природоохранной прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, возведение гостиниц под видом жилых домов на участках, выкупаемых у местных жителей, на Байкале ведётся повсеместно. Особенно интенсивно такое строительство активизировалось после сокращения водоохранной зоны озера.

Но и на Ольхоне «чёрные строители» облюбовали не только Куркут. Тем, как меняется ландшафт острова, шокированы и жители посёлка Хужир: рубка деревьев осуществляется в непосредственной близости от байкальского берега. Но у местных властей и некоторых федеральных чиновников своя правда.