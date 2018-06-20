Якутск, 20 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Житель Якутии Анатолий Чомчоев работает над созданием уникального ядерного генератора нового поколения, который совершенно не взрывоопасен из-за другого принципа работы. Использовать своё изобретение он хотел бы в первую очередь на благо жителей Якутии, но руководство республики игнорирует его проект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кулибин

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Механизм действия разработанного Анатолием Чомчоевым атомного генератора принципиально отличается от тех, которые используются сейчас, тем, что охлаждение происходит не за счёт воды, а с использованием воздуха и конструктивно-технических решений. Благодаря этому атомный генератор не является взрывоопасным. По словам изобретателя, один такой атомный генератор нового поколения может обеспечивать теплом и электричеством населённый пункт с 500 жителями бесперебойно в течение 50 лет.

«Станция не нуждается в заправке, обслуживании или замене запчастей. Представляете, сколько можно сэкономить за 50 лет? Якутия в страшных долгах по линии ЖКХ и энергетики, огромные суммы выделяются на северный завоз дизельного и котельного топлива. Всего этого можно избежать, если установить в населенных пунктах по одному генератору. Кроме того, можно создать генератор большей мощности — до 10 МВт (обеспечит теплом, электричеством, горячей водой не менее 15 тысяч человек). Мы про все наши опыты пишем и в правительство Якутии, и в российское, но всем удобно делать вид будто нас нет. Из года в год я предлагаю руководству Якутии взяться за проект. Чтобы изготовить один образец для испытания, требуется 30 миллионов рублей», — рассказал Анатолий Чомчоев News.Ykt.ru.

По словам изобретателя, зато его проектом интересуются иностранные агентства.

«Именно по этой причине я не тороплюсь с патентом. Как только всё будет опубликовано, наши китайские товарищи сделают всё до нас, испытают, а мы их уже не догоним. Суть в том, что я очень хочу, чтобы именно Якутия ухватилась за эту инновацию. Это то, что может перевернуть жизнь не только республики, России, но и всего мира», — считает Анатолий Чомчоев, заверяя, что он не голословен, и выражая готовность подтвердить свои слова результатами исследований.

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Ему также поступило предложение о заключении договора от одного из подразделений «Росатома», которое готово проводить испытания на их полигоне.

«Но я пока отказываюсь. В первую очередь я думаю о потребительской пользе, а с ними дело явно обретет другое направление, — говорит Анатолий Чомчоев. — И на работу к Илону Маску зовут, его заместитель говорит мне: «Бросай всё! В России никогда не поймут инновационные технологии, а здесь всё будет — и испытания, и площадки, и финансирование». А я жду и надеюсь, что величайший прорыв в истории человечества начнется в Якутии. Ведь в первую очередь это положительно отразится на жизни арктических районов, где и так нелегко», — признался изобретатель.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии ежегодно вынуждено обеспечивать подвоз топлива для дизельных электростанций и котельных в населённые пункты республики в рамках северного завоза. В 2017 году с этим возникли проблемы: из-за позднего открытия одного из зимников стала невозможна своевременная доставка топлива для электростанций в шесть отдаленных населенных пунктов: Депутатский, Хайыр, Усть-Яна, Казачье, Тумат и Сайылык. Температуру воды в котельных пришлось снижать. Зимник Андрюшкино — Черский, обеспечивающий транспортное сообщение с сёлами Якутии Андрюшкино, Аргахтах и Алеко-Кюель, открыли поздно, и в АО «Сахаэнерго» переживали, что не успеют доставить топливо в положенный срок.