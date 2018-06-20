Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону перед матчем между сборными Саудовской Аравии и Уругвая болельщиков познакомят с казачьим колоритом. Насыщенная культурная программа ожидает гостей парка «Левобережный», расположенный рядом со стадионом «Ростов Арена». Об этом сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Don-kazak.ru Гостеприимство казаков

За три часа до футбольного поединка на сцене выступят учащиеся Донского императора Александра III и Орловского казачьих кадетских корпусов. В районе пляжа запланирован торжественный развод дружинников-конников. На площадке перед памятником донскому атаману Матвею Ивановичу Платову рядом с главным корпусом Южного федерального университета выступят студенческие хоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, болельщиков, прибывших на Дон из Бразилии и Швейцарии, также удивили казачьим колоритом. Футбольных фанатов встретил в аэропорту «Платов» ансамбль песни и пляски имени Анатолий Квасова. Донские казаки хлебом-солью встретили иностранных гостей, вручили им сувениры на память и исполнили казачий пляс.

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