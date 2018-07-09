Москва, 10 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июля, отмечается День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении.

Денис Мартен. Полтавская битва. 1726

Генеральное сражение Северной войны 1700−1721 годов — Полтавская битва — произошло 8 июля 1709 года. Русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в пользу России.

Россия вела Северную войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1700 году молодую и неопытную армию Петра I разбил под Нарвой талантливый полководец, молодой шведский король Карл ХII.

После поражения в 1700—1702 годах Петр I осуществил военную реформу — фактически заново создал армию и Балтийский флот. Весной 1703 года в устье Невы он основал город и крепость Санкт-Петербург, а позже — морскую цитадель Кронштадт.

Летом следующего года русская армия захватила Дерпт (Тарту) и Нарву и тем самым закрепилась на побережье Финского залива. В то время Петр I был готов заключить мирный договор со Швецией, но Карл ХII решил продолжать войну до полной победы, чтобы полностью отрезать Россию от морских торговых путей.

Весной 1709 года после неудачной зимней кампании на Украине войско шведского короля Карла ХII осадило Полтаву. Там оно планировало пополнить запасы, а затем продолжить путь в направлении Харькова, Белгорода и Москвы. Гарнизон Полтавы во главе с полковником Алексеем Келиным, который поддержали подошедшие на подмогу конница генерала Александра Меншикова и украинские казаки, успешно отбил несколько штурмов противника.

В конце мая в район Полтавы подошли главные силы русской армии под командованием Петра I. На военном совете 8 июля было решено дать генеральное сражение. В тот же день передовой отряд русской армии форсировал Ворсклу и обеспечил возможность переправы всей армии.

В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII перестала существовать. Сам король с Мазепой скрылись на территории Османской империи. Победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.

«Русская армия показала прекрасную боевую подготовку и героизм, а Петр I и его военачальники — выдающиеся полководческие способности. Русские первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию, — рассказывает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов. — В 1721 году Северная война закончилась полной победой Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря. Россия становится империей. Победа под Полтавой полностью изменила геополитическую карту Европы того времени. Дания и Саксония вновь объявили войну резко потерявшей свое могущество Швеции, а Россия взяла под свой контроль Прибалтику и затем перенесла боевые действия на территорию Финляндии, что позволило ликвидировать угрозу Санкт-Петербургу, который с 1712 года стал русской столицей. По итогам заключенного в 1721 году Ништадтского мира к России были присоединены Ингерманландия, шведская часть Карелии, Эстляндия и Лифляндия».

В 1710 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге в честь победы построили Сампсониевскую церковь, поскольку битва произошла в день святого Сампсония Странноприимца. К 25-летнему юбилею битвы в Петергофе установили скульптурную группу «Самсон, разрывающий пасть льву». Лев символизируют Швецию, на гербе которого изображен этот геральдический зверь. На самом поле Полтавской битвы в 1852 году заложили Сампсониевскую церковь.

Первое крупное празднование победы в Полтавской битве организовали к ее 200-летию в 1909 году. На месте битвы основали музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный музей-заповедник), установили несколько памятников и учредили медаль «В память 200-летия Полтавской битвы».

В советское время о событии почти забыли. Лишь в 1981 году при подготовке к 275-летию битвы Полтавское поле объявили государственным историко-культурным заповедником. С 1995 года дату стали отмечать как День воинской славы России.