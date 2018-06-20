Казань, 20 июня, 2018, 12:04 — ИА Регнум. На заводе ПАО «Нижнекамскнефтехим» введено в эксплуатацию новое производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год. В торжественном мероприятии принял участие глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Каучуковая шина

Изобутилен — сырье, из которого получают изопрен, являющийся основным компонентом при производстве синтетических изопреновых и бутиловых каучуков. Каучук в свою очередь широко применяется в шинной промышленности, а также используется для выпуска резиновых изделий различного назначения.

Минниханов подчеркнул, что в настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» — это крупнейшее предприятие мирового уровня. Глава Татарии отметил, что запуск новых производств в преддверии годового собрания акционеров компании уже стал традиционным.

«Это новейшая установка, которая в ближайшее время позволит значительно нарастить производство каучуков», — заключил Минниханов.

По словам генерального директора предприятия Азата Бикмурзина, благодаря вводу новой установки в перспективе производство каучука СКИ-3 может увеличиться до 330 тыс. тонн в год. Производство позволило создать 68 новых рабочих мест.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время другое крупное предприятие — ОАО «Казанский завод синтетического каучука», хотя и попал под наблюдение до конца августа 2018 года, включен в список стратегических предприятий России, поэтому его планируют спасать с привлечением госкорпорации «Ростех» и Минпромторга РФ.

Завод пострадал от участия в софинансировании амбициозного «дочернего» проекта в сфере химической промышленности — ОАО «КЗСК-силикон».

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Задача предприятия была создать производство метихлорсиланов, заявленное как единственное в своем роде на тот момент для СНГ. Правительство РФ в новом АО имело долю более 48%, которая до конца 2019 года будет приватизирована. Средства на строительство выделяли не только ВЭБ, но и казанский банк «Спурт», председатель правления которого Евгения Даутова имела в «КЗСК» долю более 30%. Участие в софинансировании проекта утянуло на дно и банк, который с осени 2017 года находится на этапе банкротства.

Сумма требований к АО только от ФНС уже превышает 1,1 млрд рублей. Новое требование на 275 млн рублей будет рассмотрено Арбитражным судом Татарии 4 июля с привлечением в качестве третьего лица Министерства промышленности и торговли РФ.

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