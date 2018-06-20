Вашингтон, 20 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Почти 4 тыс. детей были изъяты из их семей в рамках нынешней миграционной политики США, предполагающей «нулевую терпимость» к тем, кто незаконно пересекают с семьями границу страны, сообщает американское издание The Intercept со ссылкой на ряд официальных лиц США.

Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1611

В частности, они отметили, что на данный момент не существует единых правил того, что делать в случаях, когда речь идет о маленьких и грудных детях. Вместо этого, глава пограничной службы должен действовать на собственное «усмотрение» в определении, как поступать с ними. По словам официальных лиц, нынешняя политика носит характер «сдерживания».

Как отметил временно исполняющий обязанности главы отдела охраны правопорядка в пограничной службе Брайан Хэстингс, с 5 мая о 9 июня в США на южной границе США было задержано в общей сложности 2 тыс. 235 семей, состоящих из 4 тыс. 548 человек. Он добавил, что в результате этих задержаний 2 тыс. 342 детей были разделены с их родителями. При этом ранее издание сообщало о том, что с октября 2017 года по май нынешнего года на границе страны были с родителями были разделены по меньшей мере 1 тыс. 358 детей.

Напомним, в апреле власти США заявили о своей политики «нулевой терпимости» к семьям, которые в нарушение закона пересекают границу на юго-западе США. Данная политика заключается в том, чтобы разделять детей, которые не могут содержаться в изоляторах, от их родителей. В администрации США выразили уверенность в том, что такой подход политика окажет «эффект сдерживания» на тех мигрантов, которые хотят незаконным образом попасть в страну.

Целый ряд гуманитарных организаций, в том числе международных выступил против данной политики США. В частности, исполнительный директор Детского фонда ООН Генриетта Фор выступила с критикой политики Белого дома насильственное разделение семей.