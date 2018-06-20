Москва, 20 июня, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Вопрос изменения сложившейся системы межбюджетных отношений и дотации регионов сегодня обсуждается не только в правительстве, но и в Счетной палате. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе отчета о работе в 2017 на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Сейчас правительство обсуждает варианты совершенствования межбюджетных отношений с учетом так называемого модельного бюджета. Я не могу говорить за Счетную палату в целом, это коллегиальный орган, но мы тоже готовы представить предложения по совершенствованию этого подхода. Насколько я знаю, новый состав правительства тоже озабочен этой ситуацией и готовит свои предложения по совершенствованию межбюджетных отношений, которые бы в большей степени учитывали интересы субъектов РФ, более справедливо распределяли средства», — рассказал Кудрин.

Он отметил, что одна из проблем межбюджетного финансирования, отмечает он, в том, что Фонд дотаций, который всегда считался эффективным механизмом выравнивания бюджетов, сегодня недостаточно быстро растет. Но это не единственная проблема.

«Достаточно высокая централизация доходов федерального бюджета связана с тем, что налоговая база субъектов РФ очень неравномерна — больше 50% всех налогов собираются в 10 субъектах РФ», — отметил Кудрин.