Госдуме предложили ввести штрафы за тушение пожаров не по плану
Москва, 20 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Законопроект о повышенных санкциях за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъектов РФ, внесло правительство, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.
Максимальные штрафы — за нарушение в режиме ЧС — составят на должностных лиц от 25 тыс. до 40 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей; на юридических лиц — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.
В ряде регионов отмечается недостаточное привлечение сил и средств согласно сводным планам тушения лесных пожаров на территориях субъектов РФ в период высокой горимости лесов.
Так, в 2017 году в Забайкальском крае привлечение сил и средств составило 1179 человек (45,3% от показателя сводного плана) и 227 единиц техники (22,9% от показателя сводного плана), в Иркутской области в количестве 1360 человек (26% от показателя сводного плана) и 332 единицы техники (12,4% от показателя сводного плана), что привело к несвоевременному наращиванию сил и средств пожаротушения, снижению оперативности тушения лесных пожаров и к необходимости введения режимов чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, указали авторы инициативы.