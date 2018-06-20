Москва, 20 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Законопроект о повышенных санкциях за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъектов РФ, внесло правительство, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Тушение пожара

Максимальные штрафы — за нарушение в режиме ЧС — составят на должностных лиц от 25 тыс. до 40 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей; на юридических лиц — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.

В ряде регионов отмечается недостаточное привлечение сил и средств согласно сводным планам тушения лесных пожаров на территориях субъектов РФ в период высокой горимости лесов.

Так, в 2017 году в Забайкальском крае привлечение сил и средств составило 1179 человек (45,3% от показателя сводного плана) и 227 единиц техники (22,9% от показателя сводного плана), в Иркутской области в количестве 1360 человек (26% от показателя сводного плана) и 332 единицы техники (12,4% от показателя сводного плана), что привело к несвоевременному наращиванию сил и средств пожаротушения, снижению оперативности тушения лесных пожаров и к необходимости введения режимов чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, указали авторы инициативы.