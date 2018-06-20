Москва, 20 июня, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Если США победят Евросоюз в рамках их спора в ВТО, это может серьезно снизить эффективность этой организации, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 июня, комментируя экономическое противостояние Вашингтона и Брюсселя.

Джозеф Фердинанд Кеплер. Пиррова победа. 1884

«США в ВТО доминируют, и, в конечном счёте, они могут продавить свою позицию, — полагает Дзарасов. — Но это может стать пирровой победой США, потому что когда даже Европа увидит, что ВТО — это институт, проводящий американские интересы по всему миру, и уже сама Европа становится жертвой такой политики, то эффективность ВТО ослабнет, а единство Запада в этой организации будет нарушено. Европа согласна поддерживать ВТО, когда эта структура выражает коллективные интересы Запада в его стремлении экономически подчинить себе периферию. Но когда организация превращается в инструмент проведения исключительно американских интересов, в том числе за счёт Европы, это вызывает противодействие».

Напомним, как стало известно в начале июня 2018 года, ЕС намерен оспорить в ВТО протекционистскую политику президента США Дональда Трампа. Об этом в частности заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«США не оставляют нам другого выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из США», — сказал Юнкер.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём проинформировала о готовности Евросоюза к пропорциональному ответу на действия Вашингтона.

«Мы запустим процедуру урегулирования споров в ВТО, поскольку данные меры очевидно идут вразрез с установленными международными правилами, — сказала Мальмстрём. — Мы также примем меры по перебалансировке и предпримем все необходимые шаги, чтобы защитить рынок ЕС от торговой диверсии, вызванной ограничениями со стороны США».