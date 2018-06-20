Ярославль, 20 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Главам сельских поселений Ярославской области могут добавить пенсию. С такой инициативой выступили депутаты Ярославской областной думы, входящие в фракцию «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Местные органы власти могут установить для бывших руководителей надбавку к пенсии. Однако верхний предел этой надбавки ограничен областным законом. В настоящее время общая сумма пенсии с учетом надбавки не может превышать 55% от средней зарплаты руководителя.

Авторы законопроекта предлагают для глав поселений, в которых проживает менее 29 тыс человек, установить этот порог на уровне 70%. Кроме того, предлагается учитывать среднюю заработную плату не только за последний срок полномочий, а суммировать все сроки.

Как считают авторы законопроекта, для бывших глав небольших сельских поселений это приведет к росту пенсии примерно на 4 тыс рублей. Это произойдет лишь в том случае, если местные представительные органы примут соответствующие решения.

Сейчас сложилась ситуация, что, например, бывший заместитель главы поселения получает пенсию по старости без всяких надбавок больше, чем бывший глава. А сами главы вообще не получают надбавку, так как их пенсия по старости больше, чем 55% от средней зарплаты на должности главы. Обращения о том, чтобы исправить эту ситуацию, поступали в областную думу от местных органов власти», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

Затрат из областного бюджета на повышение пенсий бывшим главам органов местного самоуправления не потребуется — платить будут сами местные бюджеты.