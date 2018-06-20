Москва, 20 июня, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Рост индексации пенсий в 2019 году окажется более чем в два раза выше ожидаемого. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на заседании в Совете Федерации.

voffka1966 Пенсионный возраст

«В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4−4,5%. Учитывая, что мы индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года», — заявил Силуанов.

Министр ещё раз подчеркнул, что основная задача пенсионного манёвра заключается в том, чтобы увеличить пенсии пенсионерам.

«Мы говорим о том, что наша задача в следующем году увеличить пенсию в среднем на 1 тыс. рублей, на тысячу рублей в месяц», — сказал Силуанов.

«Если сравнивать с действующей пенсией, она составляет чуть больше 14 тыс. рублей в месяц, мы считаем, что такая прибавка скажется в том числе и на доходах наших пенсионеров. Это рост пенсий примерно на 7%», — подчеркнул он.