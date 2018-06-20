Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Для повышения пенсионного возраста в России нет никаких объективных причин, кроме желания отобрать у граждан больше денег, отдав их «финансовым посредникам». Об этом с трибуны петербургского парламента заявила 20 июня депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

Дмитриева, которая в конце 1990-х годов несколько месяцев была министром труда и соцразвития РФ, отмела аргументы правительства РФ, которые, в частности, сводятся к тому, что в России растет продолжительность жизни, и работоспособные граждане должны продолжить трудиться, чтобы за счет образовавшейся бюджетной экономии увеличить пенсии остальным.

Дмитриева напомнила, что пенсионная система страны формировалась в 1960-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла 69,7 лет. Сегодня она составляет 71,87 лет — то есть лишь на два года больше.

«Смертность мужчин в трудоспособном возрасте в 1960-х годах — 5,5 случаев на тысячу человек. Сейчас смертность почти в два раза больше — 8 случаев на тысячу человек. Люди живут меньше, болеют больше, умирают чаще — никаких демографических оснований (для повышения пенсионного возраста) нет», — сказала Дмитриева.

Кроме того, она подчеркнула, что работать этим новым «молодым» пенсионерам будет негде, либо они отнимут рабочие места у младшего поколения, поэтому социальные основания для реформы также отсутствуют.

«Даже более благополучные в демографическом отношении страны, которые принимали решение о повышении пенсионного возраста, сталкивались либо с нехваткой рабочих мест для этой категории, либо с огромной безработицей среди молодежи. Поэтому у нас либо для молодых не будет хватать рабочих мест, либо пенсионеры не смогут найти эти рабочие места», — заметила Дмитриева.

Она напомнила и о «чисто российской специфике»: женщины после 50 лет часто до самой смерти продолжают трудиться на круглосуточной и неоплачиваемой работе нянь, воспитательниц для внуков, сиделок для своих престарелых родителей.

«Они работают бабушками, работают за несуществующие детские сады, за нехватку мест в детских оздоровительных лагерях, за недоступность медицинской помощи в поликлинике. Кто это будет делать? Если бабушки пойдут работать, значит, вынуждены будут не работать их дочери. Они работают сиделками у своих престарелых родителей, которым 80 лет, присматривают за родителями мужа. У нас тоже не всё благополучно с этой сферой», — подчеркнула депутат.

Оксана Дмитриева полагает, что восполнить потери от этого фактически бесплатного труда через социальные институты для государства будет гораздо дороже, чем продолжить платить пенсии.

Кроме того, по мнению Дмитриевой, предполагаемая экономия, которая якобы должна пойти на незначительное увеличение пенсий, на самом деле осядет у финансовых посредников, так как в России продолжат использовать накопительную систему пенсий.

«Это очень жестоко повышать пенсионный возраст. Это резко, в течение нескольких лет, не пускать на пенсию сразу несколько возрастных когорт. Это отговорки — говорить о том, что пенсионный возраст повышают ради повышения пенсий. Посмотрите: в одном пакете и повышение пенсионного возраста, и под другим соусом размораживание накопительного элемента. Перевод к накопительным пенсиям значит, что часть взносов ныне работающих идет не на оплату пенсий, а идет финансовым посредникам. Деньги пойдут отнюдь не на повышение пенсий», — заключила Оксана Дмитриева.

Петербургское Заксобрание уже скоро получит законопроект об изменениях пенсионной системы, и, по мнению Дмитриевой, городской парламент при его рассмотрении должен высказать свою четкую позицию по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, группа депутатов Заксобрания Петербурга подготовила проект постановления городского парламента с осуждением предлагаемого правительством повышения пенсионного возраста. В случае принятия это заявление отправится президенту России, в правительство и в обе палаты Федерального Собрания.

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Профсоюзы Петербурга и Ленобласти также выступили против пенсионной реформы и намерены добиваться ее отзыва из Госдумы.