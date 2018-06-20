Орел, 20 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Работа аэропорта Орла восстановлена не будет, вместо этого на территории бывшего аэродрома «Орел-Южный» намерены устроить гоночную трассу.

Взлетная полоса

О планах орловских властей 20 июня сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на врио главы региона Андрея Клычкова: переоборудование старого аэропорта он анонсировал в ходе соревнований по дрэг-рейсингу на кубок губернатора. А позже появилась информация, что в региональном управлении спорта уже приступили к подготовке проектно-сметной документации.

Минимальную стоимость переоборудования аэропорта в трассу эксперты оценивают примерно в 10 млн рублей: но для реализации проекта региону еще предстоит найти инвестора. Сроки реализации проекта, а также параметры собственно трассы пока не называются.

Как цитирует «Коммерсантъ» Клычкова, глава региона не намерен «игнорировать современные тренды» и считает, что «любителям скорости не придется нарушать правила движения на дорогах общего пользования, если у них будет возможность выплеснуть адреналин на специально подготовленной трассе». При этом, как сообщил изданию директор аэропорта «Липецк» Владимир Малахов, в случае переоборудования аэродрома под трассу о возобновлении деятельности аэропорта можно забыть навсегда.

Аэропорт «Орел-Южный» — бывший военный аэропорт, работал в качестве гражданского с 1981 года. В 1990-х его работа была приостановлена, затем после прихода компании «Трансаэро» и модернизации ВВП в 1999 году возобновилось авиасообщение между Орлом и Москвой, но, как выяснилось, ненадолго. Планы по строительству второй очереди аэропорта так и не были реализованы, а с 2010 года аэропорт полностью прекратил функционировать. В 2014—2016 годах орловские власти не раз говорили о планах возобновить работу аэропорта. Был заявлен потенциальный инвестор, но конкурс по отбору концессионера трижды провалился. В феврале этого года Клычков заявлял о других планах по использованию площадки аэропорта — он предлагал создать здесь грузовой хаб.

Между тем, о необходимости развивать сеть региональных аэропортов накануне, 1 марта, в своем Послании Федеральному собранию РФ заявил глава государства Владимир Путин.