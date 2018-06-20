Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону специальная комиссия выясняет причины пожара, который вспыхнул 19 июня рядом с Театральной площадью, принимающей фестиваль болельщиков FIFA. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации 20 июня.

Rostov-gorod.ru Огнеборцы тушат пожар

Эксперты оценивают последствия пожара и устанавливают точное число пострадавших. После проведённой поквартирной инспекции будет подсчитана сумма причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, жильцам некоторых квартир разрешено вернуться домой. В пункте временного размещения приют нашли 22 человека, в том числе двое детей.

Справиться с огнём пожарные смогли только к утру, так как огонь очень быстро распространился на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия введён режим чрезвычайной ситуации. Неподалёку от жилого дома организован пункт временного размещения, который может принять 200 человек.