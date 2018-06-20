Москва, 20 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Россия готова к обсуждению с Организацией стран — экспортёров нефти различные варианты корректировки квот. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы Минэнерго РФ Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Как отметил Текслер, позицию российская сторона намерена обсудить со всеми участниками альянса. Речь идёт в частности о росте добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение ОПЕК + было заключено между членами ОПЕК в конце 2016 года и предполагало сокращение объёмов добычи нефти в течение первого полугодия 2017 года примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. Почти сразу же к этим договоренностям присоединились 11 других нефтедобывающих стран во главе с Россией. Их доля сокращений — около 600 тыс. баррелей в сутки. В мае 2017 года сделку было решено продлить еще на восемь месяцев — до марта 2018 года.

Напомним, обсудить несколько вариантов корректировки соглашения ОПЕК+, в том числе увеличение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, страны — участницы организации планируют 21 июня в Вене, где состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участие в нём примет и министр энергетики РФ Александр Новак.