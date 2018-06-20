Мадрид, 20 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Мир переживает опаснейший период со времен окончания холодной войны. Об этом в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном 20 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, опасность достигла пика из-за непредсказуемости мировых процессов. НАТО должно реагировать на угрозы, которые одновременно исходят с разных направлений.

В пределах альянса существуют разногласия, касающиеся мировой торговли, изменения климата, ядерной сделки с Ираном. Вместе с тем организация сильнее, чем два года назад, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг заявил об угрозе критического разрыва отношений между членами НАТО. Речь идет о разногласиях между США и европейскими участниками организации, пояснил он.