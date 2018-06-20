Красноярск, 20 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Вертолетный парк авиакомпании «КрасАвиа» пополнится в этом году еще двумя транспортными Ми-8, сообщил журналистам министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Инфо Pro Вертолёт Ми-8

По его словам, вертолеты будут приобретены по лизинговой схеме с участием средств Минпромторга России. Стоимость одного судна составит 660 млн рублей, из которых 30% будут направлены из средств федерального бюджета. За полученные машины регион намерен рассчитываться по 4,1 млн рублей в месяц.

Димитров добавил, что «КрасАвиа» заключила договор на поставку Ми-8 со съемным модулем для санавиации. Машина позволит продолжить в регионе развитие проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающих в труднодоступных районах РФ». В настоящее время авиапарк компании насчитывает более 50 воздушных судов.