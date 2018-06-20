Москва, 20 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Решение США о выходе из Совета по правам человека ООН — это новое свидетельство линии Вашингтона на развал существующего миропорядка, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Крушение

Отправной точкой этой политики стало отрицание американцами основополагающего принципа ООН — принципа суверенного равенства государств.

Этот принцип далеко неспроста был заложен в устав ООН создавшими ее мировыми лидерами — Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Без этого принципа устаивающая все государства планеты система существовать не может.

Другая система — отвечающая интересам Запада — может быть навязана миру только силой: военно-политической и идеологической После 1991 года США и их западные союзники попытались это осуществить, но у них ничего не вышло, причём не только потому, что этому на определённом этапе воспротивились два постоянных члена Совета Безопасности ООН — Россия и Китай.

Угрозу, которую несёт в себе разрушительный западный подход, когда причисление к числу «демократичных» и, соответственно, имеющих право претендовать хотя бы на что-то в международной политике, принадлежит только западному избранному клубу, почувствовало большинство государств планеты, за исключением тех, кто принял на себя роль безоговорочных сателлитов Вашингтона.

В 2000-е в мире создалась ситуация, когда сами США всё чаще становятся объектом справедливой критики в области соблюдения прав человека — критики, основанной на тех же подходах, что они применяют к другим странам. Этого они терпеть не могут, поскольку принцип «что позволено Юпитеру, не позволено быку» очень глубоко вбит в их головы.

Отсюда и решение уйти со скандалом. Хорошо, по крайней мере, то, что в силу известных причин они не могут, условно говоря, «смести все фигуры с шахматной доски» и тем более — обрушить эту доску на голову противника.

Понятно, почему решение США по СПЧ приветствовал союзник американцев Израиль: эта страна также не выдерживает применения к ней западных же критериев «демократичности» и никогда не собиралась следовать тем критериям соблюдения прав человека, которые Запад навязывает неугодным ему странам.

Убежден, что единых объективных критериев «прав человека» для всего мира быть в принципе не может. Тем не менее общий политический орган, где подходы разных стран с разными культурно-историческими традициями по данной проблеме приводятся к общему знаменателю, причем приводятся на основе ими же коллективно одобренных документов, конечно же, полезен и нужен. В этой связи критика американского решения со стороны различных российских государственных органов полностью обоснована.

Что же касается американцев, то, приняв решение о выходе из СПЧ ООН, они лишь расписались в неспособности навязать миру свой подход в области соблюдения прав человека, и это хорошо. Использование ими данной темы в своих политических интересах, конечно, будет продолжено, но и без того поколебленные позиции «ментора демократии» они и дальше будут терять».

Напомним, накануне постоянный представитель США Никки Хейли официально сообщила о решении Вашингтона выйти из состава Совета ООН по правам человека. США неоднократно выражали недовольство этим органом ООН из-за критики советом агрессивных действий Израиля против палестинцев.

Читайте также: Израиль поблагодарил США за «мужественное решение» о выходе из СПЧ ООН

В свою очередь, глава Государственного департамента США Майкл Помпео подчеркнул, что выход из Совета был обусловлен тем, что данная организация «подрывает национальные интересы Соединённых Штатов и их союзников».