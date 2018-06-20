Москва, 20 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Большинство жителей России (57%) интересуются новостями о санкциях стран Запада и США против России и контрсанкциях. При этом актуальность этой ситуации снижается. Так, 67% опрошенных не ощутили на себе влияние санкций. Негативные последствия отметили лишь 24% опрошенных (среди людей с низким материальным положением —36%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

73% граждан РФ считают, что российские власти должны и дальше проводить намеченную внешнюю политику, не обращая внимания на санкции. Уступить в каких-либо вопросах Западу или США ради отмены санкций считают возможным только 17% опрошенных.

Стоит отметить, что жители России в целом считают «пострадавшей» от санкций стороной те страны, которые ввели санкции против России. 78% опрошенных полагают, что санкции нанесли прежде всего им самим вред, а не России (32%).

Опрос проведен 10−11 июня 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (34%) высказали мнение, что санкции стран Запада и США пошли на пользу экономике России. 30% отмечают отрицательный эффект. 20% опрошенных не заметили каких-либо последствий санкций.

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