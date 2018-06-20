Москва, 20 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Меры правительства по части нефтегазового манёвра приведут к поступлению в региональные дорожные фонды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на заседании в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Эти изменения в части нефтегазового манёвра не приведут к снижению, а наоборот приведут к увеличению поступлений в региональные дорожные фонды. Наша задача состоит в том, чтобы в течение шестилетнего периода в полном объёме передать поступления всех акцизов, которые сегодня зачисляются и в федеральный бюджет, и в региональные дорожные фонды, полностью передать субъектам РФ», — заявил Силуанов.

Министр подчеркнул, что нефтегазовый манёвр направлен на стимулирование модернизации нефтепереработки, создание единого энергорынка ЕАЭС, повышение конкурентоспособности.

При этом плавающий акциз на нефть, который планируется установить в 2019 году, позволит смягчить изменения внешних факторов и влияние этих факторов на цены на бензин, начиная уже с 2019 года, добавил Силуанов.

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