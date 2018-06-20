Москва, 20 июня, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Член Совфеда Франц Клинцевич отметил лукавство президента Литвы Дали Грибаускайте, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«Даля Грибаускайте, мягко говоря, лукавит, заявляя, что российские силы у границ со странами Прибалтики и Польши «в 10 раз превосходят силы НАТО». В этом нет никакой необходимости», — сказал Клинцевич.

Сенатор напомнил, что в своей военной стратегии Россия всегда исходила и продолжает исходить из принципа разумной достаточности — «сил ровно столько, сколько потребуется для гарантированного отражения возможной агрессии, и ни на одного солдата больше».

Глава государства отметила военное превосходство России, при этом она подчеркнула, что граждане Литвы готовы защищать свою страну от любого противника.