В Совфеде ответили Грибаускайте на слова о превосходстве сил РФ
Москва, 20 июня, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Член Совфеда Франц Клинцевич отметил лукавство президента Литвы Дали Грибаускайте, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.
«Даля Грибаускайте, мягко говоря, лукавит, заявляя, что российские силы у границ со странами Прибалтики и Польши «в 10 раз превосходят силы НАТО». В этом нет никакой необходимости», — сказал Клинцевич.
Сенатор напомнил, что в своей военной стратегии Россия всегда исходила и продолжает исходить из принципа разумной достаточности — «сил ровно столько, сколько потребуется для гарантированного отражения возможной агрессии, и ни на одного солдата больше».
Глава государства отметила военное превосходство России, при этом она подчеркнула, что граждане Литвы готовы защищать свою страну от любого противника.