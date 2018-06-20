Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Ростовчане — жильцы квартир, которые расположены в доме по улице 1-я линия, 60, вернулись домой. Но разрешение получили не все. Как проинформировали ИА REGNUM в городской администрации 20 июня, в пункте временного размещения остались на ночлег 22 человека, в том числе двое детей.

Rostov-gorod.ru Огнеборцы тушат пожар в Ростове-на-Дону

ИА REGNUM напоминает, что пожар в жилом доме, расположенном рядом с фан-зоной FIFA, вспыхнул во время матча ЧМ-2018. Справиться с огнём пожарные смогли только к утру — в 5:16 было объявлено о полной ликвидации пламени. Боролись с пожаром огнеборцы с помощью 20 единиц техники.

Как уточнили в городском управлении ГО и ЧС, площадь, охваченная огнём, по прибытии пожарных расчётов составляла 400 квадратных метров. Но впоследствии огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

Власти приняли решение ввести на месте ЧП режим чрезвычайной ситуации, что позволит оперативно выделить из резервного фонда средства на восстановление пострадавших квартир и на предоставление материальной помощи жильцам.

Неподалёку от места происшествия — в школе № 26 — был организован пункт временного размещения на 200 мест.