Москва, 20 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Правительство ликвидирует консолидированные группы налогоплательщиков до 2023 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на заседании в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы предлагаем сейчас отменить контроль со следующего года за трансфертным ценообразованием и предлагаем не создавать больше консолидированных групп налогоплательщиков, а те группы, которые сегодня сейчас работают, будут завершать свой срок работы. Мы считаем, что до 2023 года они могут быть ликвидированы», — заявил Силуанов.

Таким образом будет упрощена, с одной стороны, отчётность и администрирование таких групп для бизнеса и снизятся требования от налогоплательщиков по отчётности при контроле за трансфертным ценообразованием, указал министр.

Он также подчеркнул, что предложения о том, чтобы решить вопрос с консолидированными группами налогоплательщиков неоднократно поступали от членов Совета Федерации и от субъектов РФ.