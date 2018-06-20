Ярославль, 20 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. В Ярославле блогеров научат писать на гастрономические темы. В городе пройдет мастер-класс «Постинг по-русски». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

НОТ «Золотое кольцо» Резиденция Государыни Масленицы в Ярославле

Мастер-класс пройдет в «Резиденции Государыни Главной Масленицы Страны». Его проведет московский автор журнала «Моя Россия» Марина Холохолова — автор тематических блогов «Россия вдохновляет», «Гурманоотпуск», основатель медиа-группы «Стиль-туризм», автор проекта «Русские сласти». Гастрономический туризм сейчас активно развивается, в том числе и в Ярославской области. Марина Холохолова расскажет блогерам, как интересно написать в соцсетях о посещаемых местах и о блюдах той или иной кухни.

Участники мастер-класса посетят музей Главной распорядительницы Масленичных торжеств России, их угостят русскими традиционными блюдами. Мероприятие пройдет при поддержке некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» 6 июля с 16 до 18 часов.