Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Концерт памяти Дмитрия Хворостовского состоится 19 октября 2018 в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. В нем примут участие музыканты и оперные исполнители, сообщили ИА REGNUM организаторы концерта, корпорация PMI.

My.mail.ru Дмитрий Хворостовский после концерта. 2018 год

Как ожидается, на сцену БКЗ выйдут Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Марсело Альварес, Анжела Георгиу, оркестр «Северная Симфония» под управлением Константина Орбеляна.

«Этот концерт напомнит всем ценителям творчества Хворостовского, что несмотря на кончину певца, его невероятный талант, голос и образ навсегда останутся с нами», — отмечают организаторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, выдающийся оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне. С 2015 года артист боролся со страшной болезнью — опухолью головного мозга. Прах Хворостовского захоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, а также на малой родине певца — в Красноярске.

Дмитрий Хворостовский был любим зрителями не только за классический оперный репертуар, но и за проникновенное исполнение романсов и русских народных песен.

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