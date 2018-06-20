Красноярск, 20 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Леса в Берёзовском районе Красноярского края оказались под угрозой уничтожения. На территории района ведётся вырубка леса в промышленных масштабах. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 июня, в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Красноярское региональное отделение ОНФ Уничтожение леса в Красноярском крае

Народофронтовцы уточнили, что ранее их проинформировали о возможно незаконном формировании земельных участков администрацией Есаульского сельсовета Берёзовского района. В обращении уточняется, что администрация сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования оформила земельный участок, по факту находящийся на территории Маганского сельсовета. И теперь на этой территории вырубается лесной массив.

Выехав в Маганский сельсовет, активисты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса увидели, что лес действительно вырубается.

«По нашей информации, лес вырубается якобы под строительство детского спортивного лагеря. Однако выбор данного участка под строительство объекта, как минимум, не логичен — к участку элементарно нет подъездных путей, не проведено электричество, а также отсутствует водоснабжение. Мы обратились к представителям администрации Березовского района, там сообщили, что передача земель Есаульскому сельсовету не была согласована с ними, разрешения на рубку леса на участке также не выдавалось. Возникает вопрос, каким образом земля, не находящаяся на территории Есаульского сельсовета, неожиданно начинает ему принадлежать», — отметила член Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Красноярском крае Марина Якубенко.

Она предположила, что леса, находящиеся на территории Маганского сельсовета, возможно, не стояли на кадастровом учете и были своего рода «белыми пятнами» на публичной кадастровой карте:

«Поэтому предприимчивым чиновникам Есаульского сельсовета удалось получить эту землю».

По информации чиновников Берёзовского района, Есаульский сельсовет по такой схеме оформил земли площадью более 4500 га, которые находятся на территориях других сельсоветов — Маганского, Бархатовского и Вознесенского. Также администрация Есаульского сельсовета оформила право собственности на земельный участок земель гослесфонда площадью более 87 га в районе посёлка Кедровый, что, по словам активистов ОНФ, противоречит федеральному законодательству.

Якубенко делает вывод, что леса Красноярского края, не зарегистрированные в Росреестре, находятся в реальной опасности. Она рассказала, что народофронтовцы направили обращение в Следственный комитет Красноярского края с просьбой проверить законность предоставления земельных участков администрации Есаульского сельсовета. Кроме того, следователей просят проверить исполнение природоохранного законодательства по факту вырубки леса.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за сибирские леса борются и активисты ОНФ Омской области. В апреле 2018 года они сообщили, что ценные леса подверглись варварской вырубке в северных районах региона.

Читайте также: Махинации с лесом под носом у омских властей: «Как такое могло произойти?»

По словам сопредседателя регионального отделения ОНФ Людмилы Жуковой, эти леса уничтожаются с 2010 года, но от обращений в различные инстанции толку не было. Информация народофронтовцев вызвала в Омской области большой общественный резонанс, и власти региона заявили, что ведут «активную борьбу с «чёрными» лесорубами». Правоохранительные органы проинформировали, что выявили несколько организованных преступных групп.

Читайте также: Омская область: ущерб от «чёрных лесорубов» может вырасти до 4 млрд рублей