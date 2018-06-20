Оренбург, 20 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В Оренбурге решено выделить из резервного фонда средства на охрану аварийных домов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском горсовете, на охрану многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, дополнительно выделяют 2 032 900 рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Сегодня, 20 июня, депутатский корпус внёс соответствующие поправки в проект бюджета муниципалитета. Председатель городского Совета Ольга Березнева признала тот факт, что к каждому расселённому дому охрану не приставишь, но эти дома не должны служить источником беспокойства для соседей.

«Сегодня семь таких домов мы уже включили в План приватизации для последующей перестройки», — сказала депутат.

Решение депутатов вступит в силу с момента перевода этих объектов в статус «нежилых помещений».

Стоит отметить, что в Оренбурге весной 2018 года отмечено несколько случаев пожаров в уже расселённых аварийных домах. На ул. Полигонной сгорел двухэтажный барак. На ул. Цвиллинга во время пожара в нежилом здании огонь перекинулся на соседний жилой дом. Произошло обрушение кровли. Ремонтные работы оценили в 600 тыс. рублей. городские власти обещали помощь. 18 июня сгорел аварийный дом по ул. Карагандинской.

Ранее в городской администрации признались в существующей проблеме надзора за аварийными расселенными домами. Притом, что здания закрывают на замки, опустевшие дома искушают хулиганов и бомжей. Они ломают окна и двери, чтобы проникнуть внутрь заброшенных домов.

Добавим, что на региональном уровне обсуждалась проблема охраны аварийных домов, которые являются памятниками культуры. В конце апреля минкультуры области заявило, что 29 таких домов, расположенных в историческом ядре Оренбурга, взяты под постоянную охрану. Следит за ветхими объектами культурного наследия охранное предприятие. Чиновники подчеркнули, что вандализм и уничтожение ценных архитектурных элементов недопустимы в отношении исторических домов.