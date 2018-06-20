Курган, 20 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Пенсионеров Кургана лишили бесплатных танцев в городском саду. С середины июня за удовольствие вальсировать под звуки духового оркестра и ретро-хиты придётся выкладывать пожилым людям 70 рублей за вечер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Последний вальс». Реж. Юлия Бобкова. 2017. Россия Одинокая пенсионерка

Курганцы возмущены нововведением от арендатора городской территории ООО «Курганпарк». Блогер Роман Овчинников, который не первый год ратует за достойное благоустройство горсада, напомнил: традиционные танцы в городском саду Кургана были одобрены в 2014 году главой региона Алексеем Кокориным как одна из форм активного и бесплатного досуга для пожилых людей.

«Когда в городском саду детскую карусель с бесплатной площадки перенесли на платную, стало очевидно, что дальше падать уже некуда. Но со дна постучали. Проблема в том, что администрация города физически не может расторгнуть договор аренды, так как он очень грамотно составлен и к арендатору, по сути, не подкопаться. Это и объясняет, почему он до сих пор «рулит» на территории сада, несмотря на кучу претензий со стороны многих общественников и политиков. А пока мы с вами рассуждаем, в саду проходят танцы. И очень грустно видеть разочарованные лица пожилых людей, узнающих, что с них и здесь теперь будут брать деньги», — сообщает курганский блогер.

В социальных сетях курганцы в основе своей возмущены ситуацией, мало кто поддерживает поступок арендаторов. Получить комментарий ООО «Курганпарк» корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Указанные в официальных источниках телефоны не отвечают.

Известно, что ООО принадлежит индивидуальному предпринимателю. За отчётный 2016 год парк проработал с нулевой выручкой. Возможно, арендаторы были вынуждены пойти на крайние меры.

В Курганской областной думе 7 июня 2018 года решали вопрос, как навести в городском саду порядок, сделать условия отдыха в нем комфортными для граждан.

«У курганцев масса нареканий на состояние горсада — не убирается мусор, отсутствует освещение, не демонтировано полуразрушенное кафе «Ялта» и так далее», — отмечал председатель регионального парламента Дмитрий Фролов.

К прежним претензиям добавилась, как видим, новая. Напомним, проблемы городского сада активно обсуждаются в Кургане с 2015 года. Он находится в долгосрочной аренде на 49 лет с 2004 года у предприятия ООО «Курганпарк». По информации местных СМИ, мэрия Кургана пытается расторгнуть договор с арендатором, погрязнув в многолетних судебных тяжбах.