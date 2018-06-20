Париж, 20 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. 20 июня отмечается Международный день беженцев, передает RFI. Напоминание должно повысить осведомленность о причинах беженцев в мире.

Чарльз Фредерик Ульрих. На земле обетованной. 1884

По этому случаю центр «Primo Levi» публикуют доклад о «психических страданиях беженцев, чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения». Все, что вращается вокруг психотравматических проблем в основном игнорируется государственными органами.

«Проблема заключается в том, что болезнь часто скрыта. Но симптомы всегда одни и те же: нарушения сна, проблемы с концентрацией, снижение внимания, повторяющиеся приступы тревоги. У меня есть пациенты, которые не осмеливаются сесть в транспорт. Когда кто-то говорит им «нет», для них это уже угроза. Очень сложно развиваться в обществе, где все представляет угрозу» — прокомментировал психиатр центра «Primo Levi» Омар Герреро.

По оценкам, 60% беженцев страдают от психотравматического синдрома, особенно женщины и молодежь. Это состояние ухудшается после их прибытия во Францию.