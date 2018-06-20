Москва, 20 июня, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Госдума на заседании 21 июня может принять закон о новом порядке зачета времени содержания под стражей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Завтра мы, возможно, завершим рассмотрение этого законопроекта», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что законопроект находится на рассмотрении нижней палаты парламента в течение десяти лет, а также отметил работу по разбору законопроектного портфеля.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, уточняющий порядок зачета времени содержания под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

В частности, в случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима — за один день, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.