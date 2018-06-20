Киев, 20 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2018 года в годовом выражении к аналогичному периоду 2017 года составил 3,1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Соответствующие данные обнародовала государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня.

Ведомство сообщает, что номинальный ВВП составил 700,4 миллиарда гривен, ВВП в расчете на одного человека — 16,537 гривны, а изменение дефлятора ВВП — 14,9%. О росте экономики на 3,1% было предварительно известно и ранее, сейчас служба лишь окончательно подтвердила данную цифру.

Украинские издание «Обозреватель» публикует комментарий экономиста, управляющего частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимира Компанийца, который утверждает, что поскольку в гривневом эквиваленте ВВП вырос с 591 млрд грн до 700 млрд грн, а в сравнении с I кварталом 2016 г. рост ВВП составил 44,45%, это точно будет самым большим показателем в Европе. По его мнению, на такой существенный рост ВВП повлияло увеличение фонда оплаты труда, который стал больше в долларовом эквиваленте на 24,44%.

А вот экономический эксперт, координатор платформы «Нова країна» Тарас Козак в эфире телеканала «24» заявил, что людям от такого роста лучше жить не стало, и даже наоборот.

«Больше произведено зерна, больше произведено картофеля, больше предоставлено услуг для наших граждан или на экспорт и так далее. То есть мы создали чего-то больше. Но отражается ли это на жизни определенного гражданина, сложно сказать о каждом… Стало ли жить лучше всем — точно нет. Многим стало жить, пожалуй, сложнее», — заявил эксперт.

Также Козак заверил, что и в самом деле качество жизни у украинцев очень низкое.

«Такой показатель, как ВВП на душу населения, хоть и «грубый», но объясняет многие вещи. Если разделить весь ВВП на количество населения, то в Украине получается примерно 2200−2500 долларов за весь год, что производит один украинец. Создает столько добавленной стоимости. Всего-навсего… В Европе или США такой показатель в десятки раз выше», — подчеркнул специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рост экономики Украины на 3,1% — «это не предел, а лишь начало позитивных изменений», подчеркнув при этом, что в первом квартале Украине удалось нарастить экспорт и усилить позиции на европейском рынке. При этом он добавил, что рост экономики Украины по итогам первого квартала 2018 года в 3,1% является «оптимистичным, но недостаточным показателем».