Ярославль, 20 июня, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Закупка регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов на проектирование капитального ремонта или замены лифтового оборудования и капитального ремонта лифтовой шахты признана законной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

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Региональный фонд капремонта объявил закупку стоимостью 537,7 миллионов рублей на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования в Ярославле, Тутаеве, Рыбинске и Переславле. Но после жалобы ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» в ярославское УФАС закупка была приостановлена. В жалобе было сказано, что в конкурсной документации организатор торгов указал параметры лифтового оборудования, которые соответствуют только продукции ОАО «Могилевлифтмаш».

"ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» жаловался на условие о предоставлении конструкции лебедки с неразъемным корпусом. Но в ходе рассмотрения жалобы было установлено, что это не требование, а рекомендация. Кроме того, выяснилось, что ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» сам производит данный вид лебедок. Единственное, что он их собирает из частей, которые закупает в ОАО «Могилевлифтмаш», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Конкурс продолжен, и подавшее жалобу ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» может в нем участвовать.