Саранск, 20 июня, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Видеозаписью с исполнением жителями села Степная Шентала мордовской песни поделилась 20 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/videos/10217023079958874/

«Мордовская песня в исполнении жителей села Степная Шентала, где родился мой дед по отцовской линии Юрий Иванович Захаров», — подписала Захарова выступление.

Она добавила, что выступление приурочено к ее визиту в родное село.

Добавим, 20 июня еженедельный брифинг Захаровой пройдёт в Самаре.