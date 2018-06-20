Москва, 20 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Правительство России надеется на приток частных инвестиций в Фонд развития, проекты которого должны перезапустить экономический рост в стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на заседании в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы рассчитываем, что средства этого Фонда будут значительно увеличены путём задействования и привлечения частных ресурсов — той синергии, которая будет возникать от этих проектов», — заявил Силуанов.

Силуанов напомнил, что в настоящее время объём Фонда развития за шестилетний период предусмотрен в размере порядка 3,5 трлн рублей, что означает увеличение объёма заимствований ежегодно на полпроцента ВВП.

«Сейчас мы работаем над подготовкой точек роста, таких направлений роста, по которым будут непосредственно использованы средства этого фонда», — заверил министр.

В свою очередь, для того, чтобы задействовать частные ресурсы, Минфин предусматривает привлечение уже действующих институтов развития: Фонд прямых инвестиций, экспортных центров и ряд других институтов, направленных на привлечение частных ресурсов.