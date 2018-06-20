Вашингтон, 20 июня, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Жесткая политика президента США Дональда Трампа разделения мигрантов на взрослых и детей, которые должны содержаться в различных местах, вызвала бурю негодования среди целого ряда организаций, институтов и видных представителей общественности. Этот шаг, как бы его ни оправдывал глава Белого дома, представляет собой очевидный пример национализма. И этот национализм США представляет собой наибольшую угрозу для всего мира, пишет Юй Нин в статье для китайского издания The Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США как агрессор

Стремлением ограничить приток мигрантов, из-за которых, по мнению Трампа, растет конкуренция за неквалифицированные рабочие места, растет стоимость социальных услуг, риск преступности и терроризма, национализм нынешнего главы Белого дома не ограничивается.

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Столь же националистичны его экономика и внешняя политика: он выступает за защиту рабочих мест в США, против свободной торговли и бездумно обвиняет другие страны в нечестных торговых практиках. С дипломатической же точки зрения он в одностороннем порядке вышел из Парижского соглашения по климату, а также требует от своих союзников платить за военную защиту США.

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Усиливающийся приступ национализма в единственной в мире супердержаве является тревожным сигналом. Национализм и протекционизм являются вызовом глобализации, а также угрозой для мирового порядка. уверен автор. Из-за мощного экономического и военного потенциала США, если страна пойдет на крайние меры в своем национализме, это чревато далекоидущими последствиями. Многие убеждены, что таким образом появляются тоталитарные режимы.

«Вполне справедливо утверждение, что на сегодняшний день США стали крупнейшим в мире дестабилизирующим фактором, нарушающим существующие международные отношения и обостряющие неопределенность в процессе глобализации», — подчеркнул автор.

«Пока не ясно, сможет ли США с помощью своего национализма решить терзающие их проблемы», — заключил Юй Нин.

Напомним, в апреле министр юстиции США Джефф Сешнс заявил о том, что отныне придерживаются подхода «нулевой толерантности» к семьям, которые незаконно пересекают границу на юго-западе США. Это означает разделение детей и родителей, поскольку дети не могут содержаться в изоляторе временного содержания под стражей. В Белом доме заявили, что действуют в соответствии с законами страны, и критикуют бывшие администрации за послабления в отношении въезжавших с детьми мигрантов.

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