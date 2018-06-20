Москва, 20 июня, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Решение властей РФ ввести ответные ограничительные меры в отношении ряда товаров из США имеет скорее политическое значение, нежели экономическое, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 20 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость, обнародованную пресс-службой Минэкономразвития РФ.

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«Ответить надо было, но это больше имеет политическое значение, — сказал он. — Наша позиция — мы не собираемся заискивать перед американским партнёром. Что касается эффективности этих пошлин, то в ней я сомневаюсь, потому что наши экономические отношения с США на невысоком уровне. Наш внешнеторговый оборот с США в 10 раз меньше, чем с Европой. На американском рынке мы особо не присутствуем и повлиять на него сильно не можем. Я уверен, что любые товары, на которые мы наложим такие санкции, могут быть американцами проданы где-то ещё. Поэтому я сомневаюсь в экономической эффективности этих мер, но политически это разумно. Так и надо отвечать».

Напомним, как стало известно 19 июня из сообщения пресс-службы Министерства экономического развития РФ, Россия намерена принять ответные ограничительные меры в отношении ряда товаров из США, повысивших ввозные пошлины на российские сталь и алюминий. По словам главы этого ведомства Максима Орешкина, ответные российские пошлины коснутся американских товаров, аналоги которых производятся в России.

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — полагает Орешкин.