Москва, 20 июня, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект, уточняющий порядок зачета времени содержания под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США За решёткой

«Очевидно, что условия содержания в следственных изоляторах тяжелые», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Мы хотим сделать универсальный механизм», — подчеркнул он.

Предлагается время содержания лица под стражей до вступления в законную силу решения суда засчитывать в срок отбывания наказания следующим образом: при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста — один день за два дня, для исправительных работ и ограничения по военной службе — один день за три дня. В случае обязательных работ — из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.

В случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима — за один день, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Законопроект находится на рассмотрение Госдумы в течение десяти лет.