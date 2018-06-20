Москва, 20 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. О начале приемной кампании в вузах напомнил российским абитуриентам Рособрнадзор. На сайте ведомства 20 июня опубликованы рекомендации по выбору высшего учебного заведения.

Цитата из х/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Абитуриентка

Перед подачей документов стоит убедиться в наличии у вуза действующей лицензии. Выбранная программ обучения должна быть аккредитована государством.

«Абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в 5 вузов и участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждом», — говорится в сообщении.

Если государственная аккредитация программы вуза отозвана или приостановлена, студенты-юноши могут быть призваны в армию. Абитуриенты, которые поступают только по результатам ЕГЭ, должны подать документы в вуз до 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, самым массовым среди ЕГЭ по выбору стал экзамен по обществознанию. Его предпочли 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года.

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