Москва, 20 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Болельщики сборной Японии оказались не единственными, кто убрал за собой мусор после матча. Фанаты из Сенегала также решили не оставлять трибуны грязными.

Фанатка сборной Сенегала

После завершения матча со сборной Польши болельщики из Сенегала собрали на трибуне мусор. Ранее этим примером отличились японские болельщики, которые очистили трибуны от мусора после игры с Колумбией.

https://twitter.com/official433/status/1009180699746799616

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная Сенегала одержала победу над Польшей в матче первого круга группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На данный момент Сенегал и Япония набрали по три очка в турнирной таблице группы H. Колумбия и Польша очков пока без очков.

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