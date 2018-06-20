Берлин, 20 июня, 2018, 11:09 — ИА Регнум. По данным исследования Small Arms Survey, на планете существует около миллиарда единиц ручного огнестрельного оружия, 85% из этого количества находится в частном владении, пишет Spiegel.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР «Брось оружие, будь человеком!»

В прошлом году лишь 13% пистолетов принадлежали к военному арсеналу, ещё 2% использовались правоохранительными органами. По статистике, к концу 2017 года было зарегистрировано около ста миллионов единиц ручного огнестрельного оружия, из них 857 млн принадлежит гражданским лицам. В 2006 эта цифра была значительно ниже и составляла 650 млн единиц стрелкового индивидуального оружия.

По данным исследования, больше всего индивидуального стрелкового оружия на душу населения приходится на США и составляет в среднем 120,5 единиц ручного огнестрельного оружия на 100 жителей. На втором месте следуют Йемен 52,8% единиц вооружения на 100 жителей. За ними следуют Черногория и Сербия, Канада и Уругвай. Германия с Францией и Ираком находится на 20-м месте. Количество ручного огнестрельного оружия в Германии составляет почти 20 единиц на 100 жителей.

Граждане Кипра, Финляндии, Исландии и Австрии имеют больше оружия, чем Немцы. Самые мирные граждане проживают в таких странах, как Индонезия, Япония и Малавия.

Независимая организация Small Arms Survey расположена в Институте международных исследований в Женеве, Швейцария. Её признают в качестве серьёзной экспертной организации в области исследований, связанных с вооружением и используют как независимый ресурс для правительств различных стран. Исследования и анализ проводятся в целях оказания поддержки правительствам в деле сокращения масштабов вооруженного насилия и незаконного оборота оружия. Все исследования проводятся на основе анализа фактических данных.

Исследовательский центр выступает в качестве форума и информационно-координационного центра для обмена информацией. У организации есть правительственный мандат на проведение исследований и рассмотрение всех аспектов вооруженного насилия. Исследование может заказать также независимый политик, партийная структура или гражданские активисты. Их исследования всесторонне поддерживаются многими странами, включая Германию, Швейцарию, Норвегию, Канаду, а также Соединёнными Штатами Америки.