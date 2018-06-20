Киев, 20 июня, 2018, 11:01 — ИА Регнум. По факту аварии на железной дороге в Днепре (так на Украине сейчас называют Днепропетровск) полиция открыла уголовное производство, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня.

Цитата из х/ф «Человек-невидимка». Реж. Джеймс Уэйл. 1933. США Крушение поезда

Напомним, что авария произошла накануне, 19 июня, на станции Нижнеднепровск-Узел. Согласно информации, обнародованной Укрзализныцей, сход с рельсов произошел из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути № 3 станции. Отдельно подчеркивалось, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет, утечки из цистерн не произошло.

Как заявляют силовики, все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках открытого по ч.1 ст. 277 УК Украины «Повреждение путей сообщения и транспортных средств». Возможные санкции по этой статье — штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2 лет, лишение свободы на срок до 3 лет.

Официальной информации о масштабах финансового ущерба в настоящий момент еще нет.

«Эгоизм, умноженный на тупость, дают эффект ядерного взрыва», — комментирует происшествие украинский политолог Кирилл Сазонов.

«И не важно, бросает человек машину на трамвайных путях или бросает в лесу не до конца потушенный костер после алкогольного забега с шашлыками, а в результате горит десяток гектаров леса, окрестные поля с пшеницей, люди несут убытки на миллионы, дышат дымом, а пожарные выкатывают за неделю полугодовой бюджет по бензину. Так и в Днепре — украсть гайки и крепежи, цена которым пару сотен гривен, и устроить аварию, которая обойдется в сотни тысяч потерь», — подчеркивает он.