Москва, 20 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Сборная России по футболу, вышедшая из группы ЧМ-2018 благодаря победам над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), выполнила задачу минимум. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») в интервью РИА Новости.

Football.ua Валерий Газзаев

«Мы (сборная России) вышли из группы, — сказал Газзаев. — И это уже фактически задача минимум решена».

По его словам, подопечные Станислава Черчесова на высоком уровне провели 2 игры и по праву досрочно завоевали путевку в плей-офф.

Депутат Госдумы напомнил, что соперниками сборной России в 1/8 финала ЧМ может стать сборная Испании или Португалии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня сборная России по футболу выбилась в лидеры группы А, победив команду Египта со счетом 3:1. После двух туров подопечные Станислава Черчесова набрали 6 очков.

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